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В Украине стартовали продажи обновленного Citroen С4: раскрыты цены и характеристики

Вторник 15 апреля 2025 10:05
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В Украине стартовали продажи обновленного Citroen С4: раскрыты цены и характеристики Фото: В Украине стартовали продажи обновленного Citroen С4 (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

В Украине начались официальные продажи обновленного хэтчбека Citroen С4. С рестайлингом автомобиль получил новый двигатель - бензин-электрический гибридный силовой агрегат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Гибридная версия Citroen С4 оснащена бензиновым мотором на 1,2 литра и развивает 136 л.с. Машина оснащена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Второй доступный силовой агрегат - это бензиновый 1.2 PureTech 130 с хорошо известным бензиновым 1,2-литровым турбодвигателем и классической гидромеханической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В Украине стартовали продажи обновленного Citroen С4: раскрыты цены и характеристики

С обновлением французский хэтчбек также получил новую светотехнику и видоизмененные бамперы. Кроме того, Citroen C4 2025 модельного года также будет доступен в измененной палитре цветов и с новыми вариантами колесных дисков.

Цены на обновленный Citroen С4 начинаются от 1 006 223 гривен за 130-сильную бензиновую версию, а за гибридный вариант просят минимум 1 076 950 гривен.

В Украине стартовали продажи обновленного Citroen С4: раскрыты цены и характеристики

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