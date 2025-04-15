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В Україні стартували продажі оновленого Citroen С4: розкриті ціни та характеристики

Вівторок 15 квітня 2025 10:05
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В Україні стартували продажі оновленого Citroen С4: розкриті ціни та характеристики Фото: В Україні стартували продажі оновленого Citroen С4 (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

В Україні розпочались офіційні продажі оновленого хетчбека Citroen С4. З рестайлінгом автомобіль отримав новий двигун – бензин-електричний гібридний силовий агрегат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Гібридна версія Citroen С4 оснащена бензиновим мотором на 1,2 літра та розвиває 136 к.с. Машина оснащена 6-ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Другий доступний силовий агрегат – це бензиновий 1.2 PureTech 130 з добре відомим бензиновим 1,2-літровим турбодвигуном та класичною гідромеханічною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

В Україні стартували продажі оновленого Citroen С4: розкриті ціни та характеристики

З оновленням французький хетчбек також отримав нову світлотехніку та видозмінені бампери. Окрім того, Citroen C4 2025 модельного року також буде доступний в зміненій палітрі кольорів і з новими варіантами колісних дисків.

Ціни на оновлений Citroen С4 починаються від 1 006 223 гривень за 130-сильну бензинову версію, а за гібридний варіант просять щонайменше 1 076 950 гривень.

В Україні стартували продажі оновленого Citroen С4: розкриті ціни та характеристики

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