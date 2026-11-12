В Украине стартует конкурс научных работ о Революции Достоинства: когда подавать заявки

Когда подавать работы

Конкурс состоится в два этапа. На первом студенты должны подать заявки и аннотации научных работ. Этот этап продлится с 15 ноября 2026 года по 1 марта 2027 года.

Второй этап предполагает представление полных текстов научных работ. Их будут принимать с 20 марта по 31 июля 2027 года.

Форму регистрации и подробные условия участия организаторы обнародуют 15 ноября на странице конкурса "Отличие имени Сергея Кемского" в Facebook.

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Что известно о конкурсе

Всеукраинский конкурс студенческих научных работ "Отличие имени Сергея Кемского" открыл Национальный музей Революции Достоинства совместно с общественной организацией "Семья Героев Небесной Сотни".

С 2018 по 2026 год к нему присоединились 335 студентов из 190 учебных заведений Украины. Молодые исследователи изучали события Революции Достоинства, деятельность протестующих и общественные процессы того периода.

Сергей Кемский - Герой Украины, Герой Небесной Сотни, активист, политолог и публицист родом из Керчи. Он погиб 20 февраля 2014 во время противостояний в центре Киева.

По словам и. о. генерального директора Национального музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло, конкурс помогает хранить память о Героях Небесной Сотни через исследования и осмысление их гражданского подвига.

К организации конкурса в третий раз присоединился Фонд Пилиппа Орлика. Ее представитель Светлана Квитницкая подчеркнула, что студенческие исследования дают молодежи возможность самостоятельно осмысливать исторические события и открывать новые темы.

Предыдущие участники также рассказали, как работа над исследованиями повлияла на их дальнейший профессиональный путь. Победительница второго конкурса Кристина Бут отметила, что конкурсная работа помогла ей выбрать тему будущей диссертации о конструировании медийной реальности вокруг протестных движений.

Победительница шестого конкурса Анастасия Кривенко исследовала цифровое волонтерство и краудсорсинг в медицине катастроф. По ее словам, работа над темой помогла увидеть связь между исторической памятью, взаимопомощью и спасением людей в кризисных ситуациях.