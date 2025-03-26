В Украине стало на один банк меньше

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и исключил сведения о банке "Портал" из Государственного реестра банков.

"Портал" - уже десятый банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

По данным НБУ, 16 сентября 2024 года единственный акционер банк "Портал" принял решение о прекращении банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 20 февраля 2025 года банк завершил работу.

По состоянию на 1 февраля банк занимал последнее место по размеру активов - 268 млн гривен. В банке не было средств физических и юридических лиц.

Ранее НБУ в рамках этой процедуры уже отозвал банковские лицензии у таких банков: "Вернум Банк", "БМ Банк", "ДиВи Банк", "Финансовый партнер", "Апекс-Банк", "Промышленно-финансовый банк", "Кредит Оптима Банк", "Расчетный центр" и "Альпари Банк".

Процедура прекращения банковской деятельности без прекращения юридического лица осуществляется в соответствии с законом Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Для прекращения банковской деятельности банк согласовывает с НБУ план полностью выполняет обязательства.