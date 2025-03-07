В каких банках украинцы хранят свои сбережения: свежий рейтинг

В Украине на 1 февраля 2025 года работал 61 банк, в которых физические лица держали 1 трлн 218,2 млрд гривен. За месяц сумма выросла на 1,7 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 440,8 млрд гривен и Ощадбанке - 211,9 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 82,2 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 69,1 млрд гривен, частный ПУМБ - 54,5 млрд гривен, банк иностранной банковской группы УкрСиббанк - 47,7 млрд гривен.

Банковский сектор

На начало февраля 2025 года в Украине работал 61 банк. Учетная численность штатных работников в целом составляет 96,3 тысяч человек. В ПриватБанке работают 19,0 тысяч человек.

Государственных банков всего семь. Доля чистых активов группы государственных банков в 2024 году снизилась на 0,3 п.п. до 53,3%. Доля средств населения в госбанках снизилась на 1,2 п.п. за год до 63,3%.

Национальный банк Украины в декабре принял решение повысить учетную ставку на 0,5 п.п. до 13,5% годовых, а в январе 2025 года - до 14,5%. В марте ставка выросла до 15,5%. В НБУ ожидают, что это может привести к повышению депозитных ставок банков.