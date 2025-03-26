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В Украине стало на один банк меньше

Украина, Среда 26 марта 2025 15:07
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В Украине стало на один банк меньше Фото: НБУ отозвал лицензию у мелкого банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество банков в Украине сократилось до 60. Один из мелких банков решил воспользоваться особой процедурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и исключил сведения о банке "Портал" из Государственного реестра банков.

"Портал" - уже десятый банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

По данным НБУ, 16 сентября 2024 года единственный акционер банк "Портал" принял решение о прекращении банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 20 февраля 2025 года банк завершил работу.

По состоянию на 1 февраля банк занимал последнее место по размеру активов - 268 млн гривен. В банке не было средств физических и юридических лиц.

Ранее НБУ в рамках этой процедуры уже отозвал банковские лицензии у таких банков: "Вернум Банк", "БМ Банк", "ДиВи Банк", "Финансовый партнер", "Апекс-Банк", "Промышленно-финансовый банк", "Кредит Оптима Банк", "Расчетный центр" и "Альпари Банк".

Процедура прекращения банковской деятельности без прекращения юридического лица осуществляется в соответствии с законом Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Для прекращения банковской деятельности банк согласовывает с НБУ план полностью выполняет обязательства.

Напомним, на начало февраля 2025 года в Украине работал 61 банк. Численность штатных работников составляла 96,3 тысячи человек. Государственных банков всего семь. Доля чистых активов группы государственных банков в 2024 году снизилась на 0,3 п.п. до 53,3%.

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 5 011 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 127.

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