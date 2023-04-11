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В Украине упростят погашение кредитов ВПЛ: каких ссуд это касается

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 15:12
В Украине упростят погашение кредитов ВПЛ: каких ссуд это касается Фото: В Украине проведут реструктуризацию кредитов ВПЛ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада одобрила за основу законопроекты об обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектами предусматривается списание пени и штрафов по потребительским кредитам временно перемещенных лиц.

Законопроект №9051 вносит изменения в закон "О потребительском кредитовании" и касается особенностей начисления процентов по потребительским кредитам.

Законопроект № 9052 вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и касается особенностей начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.

В правительственных законопроектах речь идет о кредитах, которые потребители получили на такие цели как лечение, ремонт жилья, приобретение бытовой техники, отдых, обучение и т.д. Такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества.

Законопроекты предлагают на период военного положения и в течение 30 дней после него ввести обязательную реструктуризацию по таким потребительским кредитам.

Заемщики при этом должны:

  • - состоять на учете как внутренне перемещенные лица,
  • - постоянно проживать или уехать с территории, где ведутся (велись) боевые действия, или ТОТ.

Кроме того, предлагается установить, что на период военного положения и в течение 30 дней после него кредитору и коллекторской компании запрещается осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям.

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