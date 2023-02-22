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Погашение потребительских кредитов для ВПЛ упростят: каких займов это касается

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Украина, Среда 22 февраля 2023 15:44
Погашение потребительских кредитов для ВПЛ упростят: каких займов это касается Фото: переселенцам упростят погашение потребительских кредитов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров поддержал законопроекты, предполагающие облегчение условий погашения отдельных видов потребительских кредитов. Принятые на заседании правительства 21 февраля документы в ближайшее время будут внесены в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Как отметили в пресс-службе, прежде всего речь идет о кредитах, которые потребители получили на такие цели как лечение, ремонт жилья, приобретение бытовой техники, отдых, обучение и т.д. Такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества. Но процентная ставка по ним часто высокая: 50-100% годовых.

Для заемщиков из числа граждан, проживающих или выехавших с территорий ведения боевых действий или ВТО, обслуживание таких дорогостоящих потребительских кредитов стало большой проблемой.

Чтобы облегчить заемщикам кредитный груз, были предложены изменения.

Действие законопроектов распространяется на все потребительские кредиты, кроме:

  • тех, что уже были реструктуризированы или погашены,
  • взятых с целью приобретения жилья/автомобиля,
  • тех, которые имеет низкую годовую процентную ставку.

Законопроекты предлагают на период военного положения и в течение 30 дней после него ввести обязательную реструктуризацию по таким потребительским кредитам.

Заемщики при этом должны:

  • - состоять на учете как внутренне перемещенные лица,
  • - постоянно проживать или уехать с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия, или ТОТ,
  • - не иметь просроченной задолженности по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Эти граждане смогут воспользоваться механизмом реструктуризации, если:

  • - государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;
  • - потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.

Кроме того, предлагается установить, что на период военного положения и в течение 30 дней после него кредитору и коллекторской компании запрещается осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям.

Также Кабмин поддержал изменения в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено, что полученные в результате такой реструктуризации доходы не облагаются налогом.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2023 г. в национальной валюте составляли 35,7% годовых.

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