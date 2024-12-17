Рада упростила торговлю подержанными автомобилями

Верховная Рада приняла закон об упрощении торговли подержанными автомобилями. Теперь автодилерам не нужно будет ставить их на учет в процессе перепродажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным проект №9083 поддержали 270 депутатов.

Согласно документу, субъекты хозяйствования, которые занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспорта, смогут выкупать и реализовывать транспортные средства без постановки их на учет в сервисных центрах МВД и ТЦК.

"Отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи, станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги", - написал автор законопроекта, глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, начиная с 2010 года, субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю подержанными транспортными средствами, лишены возможности скупать подержанные автомобили, с целью их дальнейшей перепродажи конечному потребителю, без государственной регистрации на себя.

Они обязаны учитывать этот автомобиль не как товар для дальнейшей перепродажи, а как основное средство для собственного использования. Указанная процедура предусматривает обязательную государственную регистрацию субъектом хозяйствования приобретенного автомобиля на себя, прежде чем иметь возможность его перепродать конечному потребителю.

"Поэтому на практике субъекты хозяйствования, которые скупают подержанные транспортные средства для их дальнейшей продажи конечным потребителям, вынуждены дважды перерегистрировать товарные автомобили в сервисных центрах МВД: сначала на себя, а затем на конечного потребителя", - говорится в документе.

Кроме того, при выкупе автомобиля получается справка о постановке транспортного средства на воинский учет, а при продаже автомобиля конечному потребителю получается справка о снятии автомобиля с воинского учета.

Основные нормы

Законом вносятся изменения: