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В Украине упростили процедуру смены имени

Фото: в Украине упростили процедуру смены имени (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы теперь смогут подавать заявления по изменению собственного имени через представителя или по почте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Так, Кабинет министров внес изменения в Порядок рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица.

Им закрепили возможность подачи заявления об изменении имени через представителя или по почте.

Кроме того, в случае предоставления разрешения на смену имени можно будет обращаться для государственной регистрации изменения имени в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины и получить соответствующее свидетельство по результату его проведения через представителя.

Как сообщалось ранее, Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за получение украинцами российского паспорта в оккупации.

Кроме того, в Украине изменили процедуру назначения и выплаты жилищных субсидий.

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Кабинет Министров Украины