Українців пропонують карати за отримання паспорта РФ в окупації
В Україні пропонують ввести кримінальну відповідальність за отримання російського громадянства в окупації та примусову паспортизацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.
Відповідний законопроект №8057 був розроблений урядом та вже зареєстрований у парламенті. Документ спрямований на протидію примусовій паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях.
Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за:
- отримання російського паспорта українцями, а також представниками місцевого самоврядування та інших державних органів;
- примусову паспортизацію населення і обмеження прав та можливостей українців, які не бажають отримати громадянство РФ;
- пропаганду та публічні заклики щодо необхідності отримання паспорта Росії.
Злочини щодо паспортизації буде розслідувати СБУ, а слідство може бути in absentia (заочно).
Також уряд хоче визнати умови, які не є підставою для втрати громадянства України:
- примусове автоматичне набуття українцями, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ;
- якщо права та свободи українців обмежуються без російського паспорта;
- набуття російського громадянства депортованими на території РФ.
Нагадаємо, що раніше Кабмін запропонував прибрати із закону про колаборантів деякі заборони.
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