В Украине упростили импорт радиолокационных комплексов для ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты об упрощении импорта радиолокационных средств. Теперь они будут освобождены от НДС и пошлин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточки законопроектов №10341 и №10342.

В конце декабря 2023 года Верховная Рада поддержала два законопроекта, которые позволят освободить от налогообложения ввозной пошлиной отдельных товаров оборонного назначения.

Тогда документы были поддержаны 323 нардепами.

Следует отметить, что освобождение от пошлин и налогообложения будет действовать на период войны для радиолокационных приборов и комплексов, важных для оборонных структур. Она также не будет применяться для товаров, которые будут получать Силы обороны, Минобороны и правоохранители.

Следует заметить, что речь идет не только о средствах РЭБ, завезенных из-за границы, но и о производимых в Украине.

Освобождение от налогов

Напомним, ранее парламент упразднил налоги на компоненты для производства и ремонта беспилотников.

В июле Верховная рада приняла два закона об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. От налогов освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.

Кроме того, в Раде предлагают освободить от налогов импортные автомобили, которые будут завозиться для военных. Налоги отменят при закупках за средства местных бюджетов.

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