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В Украине наблюдается дефицит пороха. В Минстратегпроме готовят решение

Фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

Во всем мире наблюдается дефицит пороха, однако Украина от этого страдает больше всего. Этот вопрос нуждается в решении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра стратегической промышленности Александра Камышина.

Как отметил Камышин, Украина делает все, чтобы усилить оборонные предприятия. В частности дает равные возможности частным производителям по сравнению с государственными, поскольку частный сегмент развивается значительно быстрее.

Дефицит пороха

"Упрощаем все, что можем упростить - от импорта комплектующих до процедуры допуска к эксплуатации. Следующим важным решением здесь должна стать полная либерализация рынка взрывчатых веществ и порохов", - пишет министр стратегической промышленности. 

По мнению министра, чтобы решить вопрос с порохом - необходимо дать возможность производства частному бизнесу.

По его словам производственные возможности сегодня превышают имеющееся финансирование, что является вызовом для государства. 

"Производители уже готовы. Контрактирование началось. Мы уверены, что вместе справимся", - добавил министр.

Производство оружия в Украине

Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

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