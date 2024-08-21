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В Украине сегодня будут выключать свет раньше

Иллюстративное фото: графики отключения света 21 августа начнут действовать раньше (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 21 августа, графики отключения электроэнергии начнут действовать на полчаса раньше запланированного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Сегодня, 21 августа, с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений", – сообщили в "Укрэнерго".

В период с 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что сегодня графики отключения электроэнергии будут действовать с 16:00. Однако были внесены изменения, и свет начнут выключать полчаса раньше.

Отключение света в Украине

С мая этого года украинская энергетическая система подвергалась постоянным обстрелам со стороны РФ, из-за чего пришлось вводить графики отключения электричества. Летом ситуация ухудшилась из-за аномальной жары и ремонта энергоблоков на АЭС. Однако к концу июля ситуация стабилизировалась, и с 29 июля графики отключений больше не использовались.

Из-за возвращения в Украину жары с понедельника, 19 августа, энергетики снова начали вводить графики отключений света.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук просила украинцев на этой неделе экономно использовать электроэнергию в пиковые часы - утром и вечером.

А вот председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в случае отсутствия форс-мажоров, на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии в Украине.

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