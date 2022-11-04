В Харьковской области обновили график веерных отключений света
В Харьковской области изменили график веерных отключений света. Новый график начнут действовать с понедельника, 7 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график, опубликованный на сайте "Харьковоблэнерго".
В Харьковской области создали 12 очередей для почасовых отключений. Ограничения будут длиться в течение трех часов.
Изменения коснулись времени отключения разных очередей. Теперь каждую из очередей сдвинули на час вперед. К примеру, первую очередь будут отключать от электросети не в 7:00, а в 8:00.
Наибольшие изменения коснулись 12-ой очереди, которой изменили время отключений. Теперь свет будут ограничивать не вечером, а утром с 7:00 до 10:00.
Новый график отключений в Харьковской области выглядит так:
- 1 очередь: 08:00 - 11:00;
- 2 очередь: 9:00 - 12:00;
- 3 очередь: 10:00 - 13:00;
- 4 очередь: 11:00 - 14:00;
- 5 очередь: 12:00 - 15:00;
- 6 очередь: 13:00 - 16:00;
- 7 очередь: 14:00 - 17:00;
- 8 очередь: 15:00 - 18:00;
- 9 очередь: 17:00 - 20:00;
- 10 очередь: 18:00 - 21:00;
- 11 очередь: 19:00 - 22:00;
- 12 очередь: 07:00 - 10:00.
Указанный график будет действовать в период с 7 по 13 ноября.
Напомним, что почасовые отключения света в Харькове и области были введены с 31 октября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.