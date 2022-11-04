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В Харьковской области обновили график веерных отключений света

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Харьков, Пятница 04 ноября 2022 13:54
В Харьковской области обновили график веерных отключений света Фото: в Харькове и области изменили графики отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области изменили график веерных отключений света. Новый график начнут действовать с понедельника, 7 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график, опубликованный на сайте "Харьковоблэнерго".

В Харьковской области создали 12 очередей для почасовых отключений. Ограничения будут длиться в течение трех часов.

Изменения коснулись времени отключения разных очередей. Теперь каждую из очередей сдвинули на час вперед. К примеру, первую очередь будут отключать от электросети не в 7:00, а в 8:00.

Наибольшие изменения коснулись 12-ой очереди, которой изменили время отключений. Теперь свет будут ограничивать не вечером, а утром с 7:00 до 10:00.

Новый график отключений в Харьковской области выглядит так:

  • 1 очередь: 08:00 - 11:00;
  • 2 очередь: 9:00 - 12:00;
  • 3 очередь: 10:00 - 13:00;
  • 4 очередь: 11:00 - 14:00;
  • 5 очередь: 12:00 - 15:00;
  • 6 очередь: 13:00 - 16:00;
  • 7 очередь: 14:00 - 17:00;
  • 8 очередь: 15:00 - 18:00;
  • 9 очередь: 17:00 - 20:00;
  • 10 очередь: 18:00 - 21:00;
  • 11 очередь: 19:00 - 22:00;
  • 12 очередь: 07:00 - 10:00.

Указанный график будет действовать в период с 7 по 13 ноября.

Напомним, что почасовые отключения света в Харькове и области были введены с 31 октября.

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