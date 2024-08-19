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В Украине сегодня графики отключения света начнут действовать позже

Иллюстративное фото: отключать свет 19 августа начнут на полгода позже (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в понедельник, 19 августа, графики отключения электроэнергии начнут действовать на полчаса позже запланированного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК".

"Внимание: применение графиков отключений на сегодняшний день подвинулось на 30 минут вперед", - сказано в сообщении.

Таким образом действие графиков отключений начнется с 17:30 (вместо 17:00) и продлится до 21:30 (вместо 21:00).

В случае, если снова будут внесены изменения в действие графиков – будет сообщаться отдельно.

Отключение света в Украине

С начала мая этого года электрогенерация Украины подверглась значительным обстрелам со стороны Российской Федерации. Поэтому энергетики начали снова вводить графики отключения света.

Сложной ситуация в энергосети была летом – на это повлияли аномальная жара и ремонт нескольких энергоблоков на АЭС. В конце июля ситуация улучшилась и с 29 июля графики отключения не применялись.

Однако с 19 августа в Украину снова возвращается жара, что может привести к увеличению использования электроэнергии.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, эта неделя, а именно рабочие дни с понедельника по пятницу, будет увеличена нагрузка на энергосистему.

В частности, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук просила украинцев на этой неделе экономно использовать электроэнергию в пиковые часы - утром и вечером.

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УкрэнергоБлэкаутГрафик отключения света