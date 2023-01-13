Украине следует готовиться к новому наступлению россиян весной, - Резников

Резников предполагает, что РФ может попытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступление из районов, оккупированных на юге и востоке.

При этом Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет поставки западного оружия.

"Весна - лучший период для возобновления наступления для всех сторон... Мы понимает, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", - сказал он.

В то же время министр не думает, что оккупанты вновь попытаются вторгнуться в Украину из Беларуси. По его словам, движение с севера займет у них много времени, и у россиян нет на это ресурсов.