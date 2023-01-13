Украине следует готовиться к новому наступлению россиян весной, - Резников

Весной Украине следует готовиться к новому наступлению россиян из районов, которые они уже оккупировала на юге и востоке.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.
Резников предполагает, что РФ может попытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступление из районов, оккупированных на юге и востоке.
При этом Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет поставки западного оружия.
"Весна - лучший период для возобновления наступления для всех сторон... Мы понимает, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", - сказал он.
В то же время министр не думает, что оккупанты вновь попытаются вторгнуться в Украину из Беларуси. По его словам, движение с севера займет у них много времени, и у россиян нет на это ресурсов.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия в ближайшие месяцы будет идти ва-банк, поскольку растягивать войну на долго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране.
Кроме того, в Генштабе предупредили, что потенциальная угроза наступления Вооруженных сил России с территории Беларуси будет сохраняться в течение всего года.
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