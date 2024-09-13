Украине следует разрешить наносить удары вглубь России, несмотря на угрозы Москвы, - Трюдо
Украине необходимо разрешить наносить удары вглубь по территории России. Это нужно сделать, несмотря на угрозы Москвы, что это втянет НАТО в непосредственную войну с РФ.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой The Canadian Press .
По словам Трюдо заявил, что Канада "полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия" для предотвращения российских ударов по больницам и детским садам по всей стране.
Трюдо считает, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться "поглотить" своих соседей.
"Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и прекращения дальнейшей способности России унижать украинское гражданское население инфраструктуру, а главное - убивать невинных гражданских лиц в своей несправедливой войне", - заявил Трюдо.
Премьер-министр Канады считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, защищающих всех.
Партнеры не дают разрешение на удары в глубь России
Украина уже долгое время пытается получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории Российской Федерации.
Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби, США ведут закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.
Ожидается встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Вероятно, лидеры будут обсуждать возможность разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории.
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