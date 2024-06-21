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Кабмин упростил процедуру доставки и выплаты пенсий в Украине

Украина, Пятница 21 июня 2024 14:34
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Кабмин упростил процедуру доставки и выплаты пенсий в Украине Фото: "Укрпочта" будет доставлять пенсии без бумажных списков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины через "Укрпочту".

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

Изменениями предусмотрено, что при наличии технических возможностей выплата и доставка может производиться по сведениям, сформированным на основании электронных выплатных списков, без документов к ним в бумажной форме.

Постановлением установлены требования к электронным формам/наборам данных выплатных и отчетных документов.

Выплата пенсий в Украине

По данным ПФУ, в мае в Украине было 10,210 млн пенсионеров. Через текущие счета в банках пенсии получают 8,153 млн человек. Остальные 2,057 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Чаще всего украинцы получают выплаты в ПриватБанке – 4,760 млн человек и Ощадбанке – 2,538 млн человек.

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