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В Украине сократили список продуктов, цены на которые регулируются государством

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Украина, Понедельник 03 июля 2023 13:16
В Украине сократили список продуктов, цены на которые регулируются государством Фото: перечень товаров для госрегулирования сократили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения и три месяца после его прекращения. Список товаров сокращен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 июня 2023 г. №650.

Документом устанавливается предельный уровень торговой надбавки (наценки) на уровне 10% на следующие товары:

  • мука пшеничная высшего сорта,
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке),
  • хлеб ржано-пшеничный,
  • куриные яйца категории С1,
  • птица (тушки куриные, четверти тушки куриной),
  • батон
  • масло подсолнечное рафинированное.

Таким образом, из перечня исключены: сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта муки), и масло сливочное жирностью 72,5 процента.

Кроме того, Кабмин установил для бизнеса на уровне 10 дней максимальный срок расчетов за поставленные товары отечественного производства: крупа гречневая, сахар-песок, макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта муки), масло сливочное жирностью 72,5 процента, вода минеральная негазированная и товары из перечня государственного регулирования.

Правительство также приняло решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.

Предельные цены

Кабинет Министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты в январе 2022 года. Этот уровень был установлен на уровне 10%.

В то же время, за 2022 год цены на продукты в Украине выросли на 34,4%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,6%.

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