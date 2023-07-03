В Украине сократили список продуктов, цены на которые регулируются государством
Кабинет министров продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения и три месяца после его прекращения. Список товаров сокращен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 19 июня 2023 г. №650.
Документом устанавливается предельный уровень торговой надбавки (наценки) на уровне 10% на следующие товары:
- мука пшеничная высшего сорта,
- молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке),
- хлеб ржано-пшеничный,
- куриные яйца категории С1,
- птица (тушки куриные, четверти тушки куриной),
- батон
- масло подсолнечное рафинированное.
Таким образом, из перечня исключены: сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта муки), и масло сливочное жирностью 72,5 процента.
Кроме того, Кабмин установил для бизнеса на уровне 10 дней максимальный срок расчетов за поставленные товары отечественного производства: крупа гречневая, сахар-песок, макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта муки), масло сливочное жирностью 72,5 процента, вода минеральная негазированная и товары из перечня государственного регулирования.
Правительство также приняло решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.
Предельные цены
Кабинет Министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты в январе 2022 года. Этот уровень был установлен на уровне 10%.
В то же время, за 2022 год цены на продукты в Украине выросли на 34,4%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,6%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.