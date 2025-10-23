В Украине отменят акты выполненных работ, но не для всех

Парламент поддержал проект№14023 по упрощению оформления первичных документов по предоставлению услуг. Его автором является глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Сейчас закон требует подписей от обеих сторон - исполнителя и заказчика. На практике это часто создает проблемы: задержки с документами, недоразумения с контролирующими органами и судебные споры.

Проектом предусмотрено, что в акте оказанных услуг можно не указывать должность, фамилию и/или подпись представителя заказчика. Но только при условии, что это прописано в договоре, а услуги оплачены полностью и безналично.

Вместе с тем, эти упрощенные правила не будут применяться к услугам, которые оплачиваются из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.