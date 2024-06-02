В Украине отменили экстренные отключения света

Экстренные отключения света, которые ввели в воскресенье, 2 июня, отменили. Вечером в Украине ожидаются графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".

Энергетики ДТЭК отмечают, что в Киеве и области, а также в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменили аварийные отключения.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки", - отмечают в ДТЭК.

В "Укрэнерго" подтвердили, что во всех регионах были отменены экстренные ограничения.

При этом в Украине сегодня будут действовать графики стабилизационных отключений в период с 18:00 до 24:00.