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В Украине отменили экстренные отключения света

Украина, Воскресенье 02 июня 2024 12:15
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В Украине отменили экстренные отключения света Фото: в Украине отменили экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Экстренные отключения света, которые ввели в воскресенье, 2 июня, отменили. Вечером в Украине ожидаются графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".

Энергетики ДТЭК отмечают, что в Киеве и области, а также в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменили аварийные отключения.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки", - отмечают в ДТЭК.

В "Укрэнерго" подтвердили, что во всех регионах были отменены экстренные ограничения.

При этом в Украине сегодня будут действовать графики стабилизационных отключений в период с 18:00 до 24:00.

Ситуация в энергосистеме Украины

Весной российские оккупанты начали снова обстреливать энергетику Украины. Были разрушены и повреждены распределительные сети, ТЭС и ТЭЦ.

В частности, вчера, 1 июня, россияне снова атаковали украинскую энергетику. В пяти областях были повреждены энергетические объекты. Оккупанты обстреляли две ТЭС и две ГЭС. Под удар попала крупнейшая в Украине гидроэлектростанция -– ДнепроГЭС в Запорожье.

На фоне масштабных повреждений в Украине периодически вводятся отключения света.

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ДТЭК Укрэнерго Электроэнергия Отключения света Энергетики
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