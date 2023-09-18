В Украине синхронизируют реестры для быстрого получения статуса участника боевых действий

В Верховную Раду внесли законопроект, призванный ускорить получение статуса участника боевых действий. С начала входа статус УБД получили лишь 95 тысяч из миллиона мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №10062 , представленный большой группой депутатов из разных фракций, в том числе лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Проектом предлагается предусмотреть:

информационное взаимодействие между государственными реестрами в связи с получением статуса участника боевых действий;

установление возможности для граждан подать заявление в бумажной или электронной форме, в частности, средствами Портала Дія и Единого государственного реестра ветеранов войны для получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших защитников и защитниц;

установление особенностей обретения статуса УБД на основании справки в электронном виде.

Обоснование законопроекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в мероприятиях по обороне Украины, имеют право на получение статуса участника боевых действий, что гарантирует защитникам правовую и социальную защиту.

По информации Министерства обороны Украины, деятельность сектора безопасности и обороны сегодня обеспечивают более миллиона людей в различных структурах. В частности, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 тысяч человек, в Государственную пограничную службу Украины - 60 тысяч, в Национальную гвардию Украины - 90 тысяч, в Национальную полицию Украины - 100 тысяч.

По данным Министерства обороны, начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на август 2023 года только 95 846 человек, участвовавших в обеспечении обороны, получили статус участника боевых действий.

"Это крайне низкий показатель, поскольку процедура предоставления статуса участника боевых действий сегодня является сложной и долговременной, в частности из-за большого количества нужных документов и бюрократических процедур. А это, в свою очередь, усложняет интеграцию военнослужащих в гражданскую жизнь, а также делает невозможным получение определенных льгот и поддержки со стороны государства", - говорится в документе.

Учитывая это, существует необходимость на уровне законов усовершенствовать процедуру информационного взаимодействия между государственными реестрами, а также ввести электронную процедуру обретения военнослужащими статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Планы Совета

Ранее глава Верховной рады Руслан Стефанчук, что парламент уже принял ряд законов в защиту ветеранов и планирует в ближайшее время рассмотреть другие проекты.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2023 году фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 95% доверяют военным ВСУ, 93% - ветеранам нынешней войны и 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг.