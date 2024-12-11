В Украине с января 2025 года могут начать назначать лекарства на основе медицинского каннабиса

В Украине уже в январе 2025 года пациентам могут начать назначать лекарства на основе медицинского каннабиса. Сейчас идет регистрация первого такого препарата.

РБК-Украина сообщает, что об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила член Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат Ольга Стефанишина.