Иллюстративное фото: в Украине для части студентов изменили сроки подачи военно-учетных документов в вузы (Getty Images)

Украинское правительство разрешило части студентов подавать в вузы военно-учетные документы после завершения войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в ведомстве, правительство приняло постановление, которое предусматривает изменение в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. "Изменения откладывают предоставление военно-учетных документов лиц, проживающих только на временно оккупированных территориях, а также лиц, которые из этих территорий и территорий активных боевых действий выехали за границу", - сказано в сообщении. Таким студентам нужно будет подать военно-учетные документы спустя семь дней после завершения военного положения.