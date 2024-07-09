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В Украине для части студентов изменили сроки подачи военно-учетных документов в вузы

Украина, Вторник 09 июля 2024 19:41
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В Украине для части студентов изменили сроки подачи военно-учетных документов в вузы Иллюстративное фото: в Украине для части студентов изменили сроки подачи военно-учетных документов в вузы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство разрешило части студентов подавать в вузы военно-учетные документы после завершения войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в ведомстве, правительство приняло постановление, которое предусматривает изменение в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

"Изменения откладывают предоставление военно-учетных документов лиц, проживающих только на временно оккупированных территориях, а также лиц, которые из этих территорий и территорий активных боевых действий выехали за границу", - сказано в сообщении.

Таким студентам нужно будет подать военно-учетные документы спустя семь дней после завершения военного положения.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине мобилизацию объявили после начала полномасштабного вторжения россиян. В связи с этим действует ряд правил для призывников и военнообязанных.

В частности, за игнорирование повесток украинских мужчин могут штрафовать или ограничивать в правах.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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