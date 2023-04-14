В Украине еще повысится уровень воды в реках: затопит села и усугубит ситуацию на дорогах

Отмечается, что 14-17 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны продлится рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки с последующим затоплением поймы. Это будет сопровождаться нарушением транспортного сообщения, затоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов водами Днепра и Сожа в низовьях приречных сел в Черниговском районе Черниговской области. Объявлен III уровень опасности - красный.

К тому же, 15-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями и последующее затопление пойм. В речных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек. Также возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области. Там объявлен I уровень опасности - желтый.

Также в связи с ожидаемыми осадками, 15-17 апреля на реках бассейнов Сяну, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1,2 м над текущими отметками. Обойдется без негативных последствий.

Напомним, из-за весеннего половодья произошли подтопления населенных пунктов в Черкасской области.

Кроме того, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу и в Иванкове затопило дороги.

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