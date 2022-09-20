В Украине еще одна категория мужчин получила право на демобилизацию: Рада приняла закон

В Украине мужчины, у которых третий ребенок родился во время службы в ВСУ, получили право на демобилизацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Законопроект поддержал 331 народный депутат.
В Украине мужчины, которые имеют трех детей, - не подлежат мобилизации. Но эта норма не применялась в случае, если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого. Тогда мужчина не имел право на демобилизацию.
После принятия закона новой причиной освобождения от военной службы во время военного положения стало наличие у военнослужащего трех и более детей до 18 лет.
Напомним, ранее стало известно, что Верховной раде предлагают разрешить военнообязанным мужчинам выезд за границу под ежемесячный взнос.
Также мы писали, что Министерство обороны отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.
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