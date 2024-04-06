В Кабмине не исключают возможности повышения тарифов на свет из-за атак РФ

Тариф на свет в Украине может вырасти на фоне новых атак России на энергетику. Кабмин изучает разные варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в интервью Bloomberg.

Галущенко не исключил возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что правительство изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов.

В июне прошлого года после зимних атак в Украине повысили цену на электроэнергию почти вдвое.

"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", - сказал он.

По словам Галущенко, полностью установить последствия атак РФ, а также ущерб пока невозможно. Как он отметил, масштабы могут достигнуть миллиардов долларов.

"Разрушение было значительным - и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", - добавил он.

Министр также предупредил, что в зависимости от ситуации украинцев в июле-августе могут просить максимально экономить электроэнергию.

"Россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромного ущерба мы будем иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей", - объяяснил Галущенко.