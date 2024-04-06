В Кабмине не исключают возможности повышения тарифов на свет из-за атак РФ
Тариф на свет в Украине может вырасти на фоне новых атак России на энергетику. Кабмин изучает разные варианты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в интервью Bloomberg.
Галущенко не исключил возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что правительство изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов.
В июне прошлого года после зимних атак в Украине повысили цену на электроэнергию почти вдвое.
"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", - сказал он.
По словам Галущенко, полностью установить последствия атак РФ, а также ущерб пока невозможно. Как он отметил, масштабы могут достигнуть миллиардов долларов.
"Разрушение было значительным - и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", - добавил он.
Министр также предупредил, что в зависимости от ситуации украинцев в июле-августе могут просить максимально экономить электроэнергию.
"Россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромного ущерба мы будем иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей", - объяяснил Галущенко.
Ситуация со светом в Украине
Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.
Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.
Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.
Однако в Минэнерго подчеркивают, что пока речь не идет об отключении света для всей страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.