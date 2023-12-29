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В Украине развеяли фейк об отключении света на новогодние праздники

Архивное фото: В Украине развеяли фейк об отключении света на новогодние праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине развенчали фейк о том, что на новогодние праздники будут отключать электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"На новогодние праздники украинцам будут отключать электроэнергию". Это - неправда", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что из-за подготовки к праздникам в энергосистеме украинцев якобы возник дефицит, поэтому с завтрашнего дня начнут действовать графики отключения света. Такую информацию распространяют Telegram-каналы.

На самом деле диспетчерский центр "Укрэнерго" не планирует ограничения потребления в праздничные дни, информация об отключении - фейковая.

"В энергосистеме профицит из-за сниженного потребления. Этому способствует плюсовая температура воздуха. Также традиционно в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие. Поэтому у "Укрэнерго" нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания", - сообщила компания.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

РБК-Украина писало о том, что полиция напомнила о комендантском часе в новогодние праздники и пообещала жестко реагировать на нарушения.

Все запреты во время комендантского часа можно узнать подробнее по ссылке.

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УкрэнергоЭлектроэнергияНовый год