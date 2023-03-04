Задержки выплат ВПЛ на проживание: в Минсоцполитики назвали причины

Финансирование выплат пособия на проживание внутренне перемещенным лицам за февраль 2023 года завершено. В общей сложности эта сумма составила 6,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Как отметили в пресс-службе, отдельные граждане из числа внутренне перемещенных лиц могли получать выплаты на проживание с задержкой во времени.

В министерстве назвали ключевые причины, по которым могли происходить задержки.

В частности, осуществлялась дополнительная верификация и уточнение данных о выплатах ВПЛ, которые в прошлом году находились в старых информационных системах. С конца 2022 года выплаты для ВПЛ начисляются и выплачиваются централизованно через Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС).

"Цифровизация процесса назначения выплаты помогла государству выявить весь объем проблемных ситуаций и оптимизировать процессы по выплате пособий. Но эти процессы нуждались в совместной работе органов социальной защиты населения и министерства, а также соответствующего временного ресурса", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, введение новой информационной системы нуждалось в проведении широкомасштабных учений органов соцзащиты по работе с ней.

По данным пресс-службы, поскольку реестры на выплаты для ВПЛ формируются ежемесячно до 2, 12 и 22 числа каждого месяца на основании списков, полученных от органов социальной защиты населения, то внутренне перемещенные лица могут получать помощь в разные периоды. Также на время начисления и выплаты пособий влияет то, вовремя ли органы местной власти подают реестры на выплаты в ЕИССС. Несвоевременная подача данных может приводить к задержке в выплатах.

В министерстве советуют: "Если вы - ВПЛ и имеете ситуацию с задержкой или невыплатой помощи на проживание, рекомендуем обратиться в орган социальной защиты по месту нахождения на учете, чтобы работники УСЗН могли проверить правильность внесения данных и, при необходимости, исправить допущенную ошибку" .

Также в последнее время возросло количество ВПЛ, как нуждаются в помощи. Количество получателей пособия в октябре 2022 года составляло 1 784 тыс. человек, в ноябре - 1 903 тыс. человек. За период с декабря 2022 по январь 2023 количество ВПЛ-получателей помощи на проживание выросло на 86 тыс. человек.

"Это привело к увеличению потребности в финансировании выплат из госбюджета. Сейчас Минсоцполитики совместно с Минфином работают над обеспечением направления дополнительного финансового ресурса на эти выплаты, чтобы обеспечить бесперебойность осуществления выплат, назначенных внутриперемещенным лицам по всей стране", - говорится в сообщении.