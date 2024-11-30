В Украине расширили список профессий для бронирования от мобилизации

Согласно постановлению бронирование от мобилизации смогут получить военнообязанные, занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий.

Условие для бронирования - выполнение ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев перед бронированием.

Также постановление предусматривает, что военнообязанным работникам критически важных предприятий должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена отсрочка от призыва. То есть, зарплата должна быть у всех забронированных от 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.

Кроме того, бизнес, реализующий гуманитарные проекты за счет международных партнеров, должен отвечать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.