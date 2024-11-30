В Украине расширили список профессий для бронирования от мобилизации

Кабинет министров расширил список сфер, работники которых могут быть забронированы от мобилизации. Получить брони могут протезисты и техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства №1362.
Согласно постановлению бронирование от мобилизации смогут получить военнообязанные, занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий.
Условие для бронирования - выполнение ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев перед бронированием.
Также постановление предусматривает, что военнообязанным работникам критически важных предприятий должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена отсрочка от призыва. То есть, зарплата должна быть у всех забронированных от 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.
Кроме того, бизнес, реализующий гуманитарные проекты за счет международных партнеров, должен отвечать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.
Напомним, в октябре в Украине был приостановлен процесс бронирования от мобилизации. Правительство провело аудит предприятий, получивших статус критически важных и бронирующих работников.
После этого в Украине изменились некоторые условия бронирования. В частности, теперь бронировать работников можно только онлайн через портал "Дія". Предприятия, сохранившие статус критических, должны обновить бронирование работников до 28 февраля 2025 года.
Кроме того, одним из критериев бронирования стал уровень заработной платы. Он должен быть не менее 2,5 минимальных зарплат, то есть минимум 20 тысяч гривен.
Больше новых правил бронирования от мобилизации - в материале РБК-Украина.
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