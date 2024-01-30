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В Украине расширили помощь для переселенцев: кто может рассчитывать на выплаты

Архивное фото: В Украине расширили помощь для переселенцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины решило расширить помощь, которую оказывают переселенцам. Речь идет о людях, которые вернуться домой из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Соответствующее постановление было принято для того, чтобы семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее использовать помощь малообеспеченным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения касаются внутренне перемещенных лиц и украинских искателей убежища, которые будут возвращаться из-за границы и еще не успели трудоустроиться в Украине и не имеют собственных источников доходов.

Подробнее о помощи переселенцам

Помощь будет назначаться на 6 месяцев:

  • для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили единый социальный взнос (ЕСВ);
  • для семей ВПЛ, которые вследствие перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Кому нужно будет идти в Центр занятости

Чтобы поспособствовать возвращению граждан к экономически независимой и самостоятельной жизни, выплата помощи для малообеспеченных сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству.

Речь идет о тех семьях ВПЛ или граждан, которые возвращаются в Украину, в которых есть неработающие трудоспособные лица. Они должны в течение 2 месяцев после назначения помощи трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Правительство решило, что для всех внутренне перемещенных получающих помощь с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев - до конца января 2024 года.

В то же время, как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, Кабинет Министров Украины продлил выплату компенсации на проживание всем внутренне перемещенным лицам еще на месяц. После 1 марта их получат только пенсионеры и некоторые другие категории украинцев.

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