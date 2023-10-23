В Украине разрабатывают закон, который решит проблему квартирных очередей, - Шуляк

Среди основных принципов закона - обеспечение жильем только незащищенных слоев населения, то есть тех, кто не может приобрести его сам, и отказ от практики приватизации жилья, полученного от государства, в том числе служебного.

В то же время предлагается привлекать современные европейские практики обеспечения социальным жильем. В частности, рассматривается возможность социальной аренды жилья, которую будет финансировать государство, а гражданин будет иметь право его выкупить, а также аренду, которую будет платить гражданин, но средства от нее будут идти в фонд строительства нового жилья для него.

По словам Шуляк, сейчас проблема квартирных очередей на получение жилья от государства актуальна как никогда. Во-первых - из-за того, что в Украине есть граждане, стоящие в таких очередях уже более 30 лет, во-вторых - из-за войны, возросло количество внутренне перемещенных лиц, также нуждающихся в жилье.

"Действующий жилищный кодекс безнадежно устаревший и неэффективный, он разрабатывался еще в 1983 году и совсем не отвечает нынешним реалиям. Также нужно учесть, что закон о приватизации, который рассчитывался на нуждающихся в улучшении жилищных условий, был принят в 1998 году, соответственно цена квадратного метра жилья актуальна именно для того периода. Как результат - приватизация прошла еще по тем ценам", - отметила нардеп.

По ее словам, распространена была и практика приватизации служебного жилья, пользоваться которым гражданин имел право только на период своей службы. Это стало проблемой, ведь государство не должно финансировать получение жилья для его передачи в частную собственность.

В то же время, отмечает Шуляк, социальное жилье должно в первую очередь быть рассчитано на социально незащищенные слои населения, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

"Вместе с Минвосстановлением мы осуществляем наработки для законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" и ищем способы актуализации устаревшего законодательства в этой сфере. Уже проведены четыре больших публичных мероприятия по этому поводу. Совместно с Советом Европы мы сможем создать совершенно новые подходы, которые будут максимально синхронизированы с европейскими", - подчеркнула Шуляк.

В частности, к ним можно отнести практику, когда государство арендует жилье на рынке для передачи социально незащищенным слоям населения, для которых ежемесячные платежи будут на льготных условиях – часть будет покрываться государством. Кроме того, это может быть социальная аренда с правом выкупа. Также может использоваться практика аренды, при которой ее стоимость уплачивает гражданин, но эти средства уходят в накопительный фонд, из которого финансируется строительство нового жилья для "арендаторов".

Такой фонд, отметила глава партии "Слуга народа", позволяет через несколько лет накопить средства для запуска нового цикла строительства. Это максимальная цель. Минимальная - обустроить территорий для этого.

"То есть вариантов действительно очень много, но их адаптация к украинским реалиям - процесс длительный. В общем, мы рассчитываем, что наработки в законопроект первого чтения мы сможем представить уже в середине декабря, после этого планируем провести публичные консультации для совершенствования документа", - подытожила Шуляк.