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В Украине начинают приватизацию имущества российских олигархов

Фото: в Украине начинают приватизацию имущества российских олигархов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине начали процесс приватизации имущества, которое принадлежало российским олигархам. Первый аукцион проведут уже в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

Как отмечают в ведомстве, первые торги по продаже аграрной компании "Инвестагро", которая ранее принадлежала российскому миллиардеру Михаилу Шелкову, пройдут 10 августа. Стартовая цена - 55 млн гривен, а гарантийный взнос для участия - 11 млн гривен.

"Соблюдаем обещания. Этот аукцион должен стать символом прозрачности и справедливости. Агрессор должен быть наказан. Бывшие российские активы будут работать на восстановление Украины и развитие ее экономики", - рассказал глава фонда Рустем Умеров.

В ведомстве уточняют, что в собственности компании - 25 объектов недвижимости и 12 транспортных средств. Также "Инвестагро" арендует 204 земельных участка.

Имущество российских олигархов в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжают процесс конфискации российских активов. В частности, имущество забирают у российских олигархов.

Под санкции попал и миллиардер Михаил Шелков, чье имущество Кабмин передал в управление Фонда госимущества еще 24 февраля 2023 года. В частности, в управление государства передали: 100% ООО "Инвестагро", 100% ООО "ВСМПО ТИТАН Украина", 100% ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", 100% ООО "Тай-Минералс".

Также имущество россиян конфискуют и на Западе. Еще в феврале генпрокурор США Меррик Гарленд впервые разрешил передачу Украине активов российского олигарха.

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