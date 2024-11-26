В Украине стартовала кампания против домашнего насилия: число случаев растет

В Украине началась новая волна национальной кампании "Разорви Круг", направленная на борьбу с домашним и гендерно обусловленным насилием. Кампания реализуется UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в партнерстве с Министерством социальной политики Украины.

Согласно исследованиям, почти каждая четвертая женщина в возрасте от 15 лет в Украине подверглась физическому насилию, а одна из четырнадцати - сексуальному. Однако только каждая третья пострадавшая обращается за помощью.

Война усугубляет проблему: новые вызовы для общества

Продолжающаяся война на востоке Украины значительно усложнила ситуацию. Длительный стресс, вынужденное перемещение, массовая безработица и психологические травмы приводят к росту случаев домашнего насилия даже в тех семьях, где его раньше не было. Появляются новые риски, а также возвращаются вредные привычки терпеть насилие или оправдывать его.

Рост числа обращений: 291 428 случаев в 2023 году

В 2023 году было зафиксировано 291 428 обращений по вопросам насилия, что на 17% больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует не только о масштабах проблемы, но и об эффективности информационных кампаний, которые помогают людям найти смелость обратиться за помощью. Однако, как отмечают специалисты, это только часть работы, которая должна сформировать в обществе культуру нулевой толерантности к насилию.

"Мы работаем над тем, чтобы даже во время войны каждый человек в Украине имел возможность жить без насилия. Мы помогаем людям не только распознавать насилие, но и находить ресурсы для выхода из кризисных ситуаций. Наша главная цель трансформировать социальные убеждения, создавая пространство, где каждая женщина и девочка защищены и могут чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Массимо Диана, представитель UNFPA в Украине.

Кампания реализуется при финансовой поддержке правительства Великобритании и направлена на то, чтобы каждый человек в Украине мог жить без насилия, даже в условиях войны.