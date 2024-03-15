В Украине резко сократилось количество ВПЛ, которым платят компенсацию на проживание

По данным министерства, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание, на выплату которой из госбюджета было выделено 73,3 млрд гривен.

В пресс-службе сообщили, что с 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или которые лишены родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Выплата по заявлениям

Еще часть ВПЛ получит выплаты после подачи новых заявлений. Начисление средств для ВПЛ, которые имеют право на продление выплат после подачи заявления, состоится 21 или 28 марта, разъяснили в министерстве.

В целом по состоянию на 14 марта органы социальной защиты получили 91,4 тыс. заявлений на назначение выплат на дополнительные 6 месяцев. Около 66% заявлений уже проработано. Еще 34% заявлений находятся на проработке, сообщили в пресс-службе.

"Это значит, что если вы подали заявление на продление выплаты, средства будут зачислены вам до конца месяца (в случае наличия права на продление выплаты). Никаких дополнительных действий совершать не нужно", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минсоцполитики инициирует продление срока подачи заявлений до 30 апреля. "Соответственно, даже если заявление на выплаты будет подано в конце апреля, средства семье поступят за март и апрель включительно", - добавили в пресс-службе.

Выплаты для ВПЛ

С 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях. Однако пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты продолжат получать выплаты без заявлений.

После подачи нового заявления выплаты смогут и дальше получать те семьи, которые либо проживают в зоне боевых действий и у них есть дети, либо проживают на условно безопасной территории (например, в Ивано-Франковской области) и их дети по определенным причинам не могут учиться в формате офлайн, то есть родители должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться.

Кроме того, выплаты продолжат семьям, в которых есть трудоспособные лица, которые сделали шаги, чтобы найти работу, например, вставших на учет в центре занятости. Выплаты продолжат в том числе нашедшим работу.