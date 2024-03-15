В Украине резко сократилось количество ВПЛ, которым платят компенсацию на проживание

Минсоцполитики перечислило средства компенсации на проживание для внутренне перемещенных лиц, которым оставили выплаты после 1 марта. Деньги в марте получат 671 тысяча человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .
По данным министерства, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание, на выплату которой из госбюджета было выделено 73,3 млрд гривен.
В пресс-службе сообщили, что с 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или которые лишены родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.
Еще часть ВПЛ получит выплаты после подачи новых заявлений. Начисление средств для ВПЛ, которые имеют право на продление выплат после подачи заявления, состоится 21 или 28 марта, разъяснили в министерстве.
В целом по состоянию на 14 марта органы социальной защиты получили 91,4 тыс. заявлений на назначение выплат на дополнительные 6 месяцев. Около 66% заявлений уже проработано. Еще 34% заявлений находятся на проработке, сообщили в пресс-службе.
"Это значит, что если вы подали заявление на продление выплаты, средства будут зачислены вам до конца месяца (в случае наличия права на продление выплаты). Никаких дополнительных действий совершать не нужно", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минсоцполитики инициирует продление срока подачи заявлений до 30 апреля. "Соответственно, даже если заявление на выплаты будет подано в конце апреля, средства семье поступят за март и апрель включительно", - добавили в пресс-службе.
С 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях. Однако пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты продолжат получать выплаты без заявлений.
После подачи нового заявления выплаты смогут и дальше получать те семьи, которые либо проживают в зоне боевых действий и у них есть дети, либо проживают на условно безопасной территории (например, в Ивано-Франковской области) и их дети по определенным причинам не могут учиться в формате офлайн, то есть родители должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться.
Кроме того, выплаты продолжат семьям, в которых есть трудоспособные лица, которые сделали шаги, чтобы найти работу, например, вставших на учет в центре занятости. Выплаты продолжат в том числе нашедшим работу.
Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.
До 1 марта выплаты получали около 2,5 млн человек.