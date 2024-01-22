В Украине уровень преступности не вырос, но появились интересные нюансы

Несмотря на то, что уровень преступности за два года полномасштабной войны в Украине не вырос, она получила свой "характер". В частности, возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, а уличная преступность стала меньше.

"Уличная преступность стала меньше практически во всех регионах. Что касается общего количества преступлений – оно возросло, в том числе регистрация тяжких и особо тяжких. Это объясняется, во-первых, изменениями в законодательстве. Раньше простые кражи квалифицировались как нетяжкие преступления, а сейчас они квалифицируются как совершенные в условиях войны, и уже тяжкие", - объяснил он.

Во-вторых, по словам Выговского, полиция во время войны документирует военные преступления.

"С начала войны мы задокументировали их более 111 тысяч, и все они входят в общую структуру преступности. Поэтому если брать общую цифру, она выросла. Но криминогенная ситуация не изменилась и контролируема", - добавил он.

Что касается латентных преступлений, как отметил глава Нацполиции, это те преступления, которые мы сами выявляем.

"Это, в первую очередь, незаконное обращение наркотиков, оружия и взрывчатки. Мы в разы больше стали их документировать и раскрывать. Потому они также формируют рост регистрации преступлений", - перечислил он.

Кроме того, в полиции фиксируют рост количества обращений по вопросам бытовой преступности. В полиции понимают, что и после войны работы у них меньше не станет.

"Уже отработаны механизмы противодействия, в том числе - предусмотрена уголовная ответственность. И потерпевшие от домашнего насилия видят обратную связь и помощь полиции, и уже в большинстве случаев обращаются к нам. Хотя это достаточно латентный вид правонарушения, но мы и с Офисом генерального прокурора, и с общественными организациями сотрудничаем и всесторонне доносим гражданам, почему нужно обращаться в полицию, что можно сделать и как правильно поступать в таких случаях", - резюмировал Выговский.

Уровень преступности в Украине во время войны

С момента начала вторжения России на май 2022 года в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%. В то же время ранее в МВД отмечали, что в Украине увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием и угоном транспорта. В целом же после войны ожидается рост уровня преступности в Украине.

В сентябре 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко рассказывал, что уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%. В то же время наблюдается рост случаев мошенничества.