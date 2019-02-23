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У політв'язня в РФ Коломійця найбільш жорсткі умови утримання, - консул

Новини » Суспільство    23.02.2019 - 11:43
У політв'язня в РФ Коломійця найбільш жорсткі умови утримання, - консул
Фото: Андрій Коломийец (фото з відкритих джерел)

Під час зустрічі спостереження і відеозапис за бесідою консула зі своїм громадянином ведуть 3-4 людини

Українського політв'язня, учасника Евромайдана Андрія Коломійця утримують в колонії російського Краснодара, де "найбільш жорсткі умови утримання". Про це заявив виконуючий обов'язки генерального консула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Крым.Реалии.

Малишевський розповів, що під час зустрічі спостереження і відеозапис за бесідою консула зі своїм громадянином ведуть 3-4 особи з числа оперативних співробітників.

"Умови утримання та "опіка" Андрія з боку співробітників колонії, мабуть, найбільш жорсткі, порівняно з іншими установами, де містяться наші громадяни, укладені за політичними звинуваченнями. Вони не перешкоджають розмови, проте в такій ситуації ніяких нарікань з боку ув'язненого не піднімаються - дійсне положення речей, всі новини, дізнаємося вже від дружини", - розповів він.

За його словами, Коломієць відчуває труднощі з сповіданням ісламу.

"Присутність консула дозволяє ув'язненому триматися впевненіше, знаючи, що тебе підтримують, пам'ятають і кожні два місяці відвідують. На жаль, з сповіданням ісламу в "православної колонії" важко, Андрій якось справляється, однак це непросто. На передані Генеральним консульством кошти купує необхідне, дякує", - говорить він.

Нагадаємо, в червні повідомлялося, що в Криму засудили євромайданівця  до 10 років колонії. Коломійця визнали винним у нібито замахі на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу "Беркут" під час подій на Майдані в Києві. Його затримали в Кабардино-Балкарії, після чого перевезли в Крим.

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