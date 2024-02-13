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В Украине реорганизуют три вуза. Кабмин принял решение

Украина, Вторник 13 февраля 2024 20:02
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В Украине реорганизуют три вуза. Кабмин принял решение Фото: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров принял постановления о реорганизации трех вузов во Львове, Киеве и Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Решение касается следующих вузов:

  • Институт физической оптики имени А. Г. Влоха присоединили к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко;
  • Научно-исследовательский институт украиноведения присоединили к КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина.

Отмечается, что решения приняты с целью оптимизации сети научных учреждений и учреждений высшего образования, улучшения управления, усиления кадрового потенциала, исследовательской базы, возможностей дополнительного привлечения конкурсного и внебюджетного финансирования научной деятельности исследовательских институций.

В то же время это позволит университетам усилить исследовательскую составляющую в образовательном процессе.

В Украине сократят количество университетов

В Украине планируется сократить количество заведений высшего образования. В Министерстве образования и науки объясняют, что модернизация вузов тесно связана с демографическим фактором.

В частности, до конца февраля в Украине должно состояться пять или шесть объединений университетов.

О том, почему сократят количество университетов и как это будет происходить, - читайте в материале РБК-Украина.

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