В Украину идет похолодание. Синоптик дала прогноз на завтра

"Завтра, 14 марта, в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +15...+22 градуса. Потихоньку будет выглядывать из-за угла более низкая температура: на Волыни, Ровенщине, Львовщине, северных районах Житомирщины и Киевщины +11...+14 градусов", - рассказала она.

Дожди существенные в пятницу, 14 марта, в Украине маловероятны. Однако к вечеру 14 марта осадки появятся в западных областях. А вот сильного ветра завтра днем не будет.

Погода в Киеве и похолодание в Украине

В Киеве 14 марта будет преобладать сухая погода, воздух прогреется до +14 градусов.

"Используйте завтрашний день хорошо, потому что уже пойдут дожди, возможен мокрый снег и похолодание", - отметила Диденко.

По данным синоптика, уже 16 марта возможны снег, мокрый снег.



В Украину надвигается похолодание (t.me/PohodaNatalka)