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В Украину идет похолодание. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 14 марта в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 14 марта, в Украине будет еще тепло, местами до +22 градусов. Но уже в ближайшие дни в страну зайдет похолодание со снегом и дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра, 14 марта, в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +15...+22 градуса. Потихоньку будет выглядывать из-за угла более низкая температура: на Волыни, Ровенщине, Львовщине, северных районах Житомирщины и Киевщины +11...+14 градусов", - рассказала она.

Дожди существенные в пятницу, 14 марта, в Украине маловероятны. Однако к вечеру 14 марта осадки появятся в западных областях. А вот сильного ветра завтра днем не будет.

Погода в Киеве и похолодание в Украине

В Киеве 14 марта будет преобладать сухая погода, воздух прогреется до +14 градусов.

"Используйте завтрашний день хорошо, потому что уже пойдут дожди, возможен мокрый снег и похолодание", - отметила Диденко.

По данным синоптика, уже 16 марта возможны снег, мокрый снег.

В Украину надвигается похолодание (t.me/PohodaNatalka)

Погода в Украине

Март, как уже ранее отмечали синоптики, является переходным месяце. В этот период синоптические процессы, а следовательно и погода в Украине, могут меняться очень динамично.

В частности, похолодание в Украине вероятно уже с субботы, 15 марта. В воскресенье, 16 марта, похолодает в большинстве областей (несколько теплее может быть на юге и востоке страны).

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