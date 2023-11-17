Украина проведет с США оборонный форум в Вашингтоне: Зеленский раскрыл детали

Украина совместно с Соединенными Штатами Америки проведет в Вашингтоне оборонный форум. Он состоится уже в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что во время его визита в Вашингтон он договорился с президентом США Джо Байденом о конкретных вещах, которые усилят и американцев, и украинцев, и наших партнеров, поскольку "общее производство оружия всегда усиляет".

"На днях при участии Андрея Ермака (руководителя Офиса президента - ред.) и нашей правительственной команды обсудили конкретику. В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, чиновников и других государственных деятелей, всех, кто организовывает обеспечение нашей обороны", - заявил Зеленский.

По его словам, это будет достаточно мощное событие в развитие форума оборонных индустрий, который прошел в сентябре.

"Теперь форум в Вашингтоне и соответствующая работа с вооружением как в Украине, так и в Америке", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил США, президента Байдена, его команду, Конгресс и обе партии, которые поддерживают Украину, а также американские оборонные компании и партнеров в Европе.

Обновлено 20:22

Руководитель ОП Андрей Ермак уточнил, что конференция украинской и американской оборонных промышленностей пройдет 6-7 декабря. На ней планируют изучить возможности совместного производства оружия.

"Наши потребности - совместное производство боеприпасов, систем ПВО, дронов, РЭБ. Сотрудничество нашего ВПК с западными оборонными компаниями сейчас является ключевым", - добавил он.

Форум оборонных индустрий

Напомним, 30 сентября в Украине прошел форум оборонных индустрий, где участвовали украинские и иностранные производители оружия.

На нем, в частности, обсуждалось создание новые производства в Украине при помощи локализации с партнерами.

В форуме приняли участие по меньшей мере 165 оборонных компаний из 26 стран.

По его итогам стало известно, что оружие с Украиной будут производить почти 60 компаний из 23 стран мира.