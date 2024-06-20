В Раде проголосовали за электронные билеты в транспорте: что изменится для украинцев

О чем идет речь в законе

В первую очередь, законопроект №5705 сделал бумажные и электронные билеты равноценными. Теперь Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры может установить и утвердить форму электронного билета. В частности, определить обязательные реквизиты и сведения, которые должны содержаться в билете.

В результате реализации закона должна быть создана автоматизированная система оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте и введение электронного билета в ряд с бумажным.

Успешность реализации оценят, проанализировав, сколько людей используют электронный билет для оплаты проезда или багажа. Предполагается, что таким билетом можно будет воспользоваться в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Что изменится для людей

"Это с опозданием, но положительная динамика для городов. Это, прежде всего, касается больше междугородных перевозок, поскольку города и так его вводили. Это будет давать дополнительное удобство для пассажиров, а перевозчики будут лучше отчитываться и понимать свой поток пассажиров", - говорит транспортный аналитик Александр Гречко.

Однако он отмечает, что на транспортной ситуации в городах введение электронных билетов сильно не отразится. Изменения могут ощутить перевозчики в громадах.

"Это может быть этап для того, чтобы производить оплату за транспортную работу, когда громады заказывают услуги по перевозке. Перевозчики получают деньги непосредственно от громад, а средства, которые платят за проезд, перечисляют не напрямую перевозчику, а на специальный счет", - объясняет эксперт.

Для того чтобы изменилась ситуация в больших городах, как Киев, нужно вводить единый билет, которым можно пользоваться во всех видах общественного транспорта в течение определенного промежутка времени.

"Но для этого нужно провести комплекс мер: ввести плату за транспортную работу и осуществить все законодательные изменения для функционирования электронного билета", - считает Гречко.

В то же время введение электронного билета не влияет на уменьшение пробок в городах.

"Если брать Киев, это нужно кардинально менять городскую политику по финансированию не развязок, а общественного транспорта, городской инфраструктуры, правильной организации парковочного процесса. Здесь электронный билет особую роль не играет, это частичный элемент", - объясняет Александр.