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Первый снег и заморозки. Синоптик предупредила о непогоде в выходные

Пятница 06 октября 2023 14:10
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Первый снег и заморозки. Синоптик предупредила о непогоде в выходные Фото: Первый снег и заморозки. Синоптик предупредила о непогоде в выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, в выходные, с 7 по 8 октября, ожидается ухудшение погоды. Местами возможны заморозки, а в Карпатах - первый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

7 октября

Северную часть Украины, а также Волынь, Ровенскую и Харьковские области затронет атмосферное давление. Вследствие этого увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди.

На остальной территории Украины ожидается сухая воздушная масса. Впрочем, ветер ожидается сильным и порывистым.

Температура составит +14 +18 градусов, а на юге - и +18 +23 градуса.

8 октября

Холодный фронт будет проходить через Украину с северо-запада на юго-восток и в течение суток затронет все регионы.

"Поэтому в воскресенье будет идти дождь, временами даже сильный дождь. Юго-западный ветер будет переходить на северо-западный, со штормовыми порывами", - пишет Диденко.

Температура на востоке снизится и составит днем +9 - +14 градусов, а на юге задержится более теплая погода на несколько градусов.

В ночь на понедельник вероятны заморозки. В Карпатах предполагается мокрый снег.

Первый снег и заморозки. Синоптик предупредила о непогоде в выходные

Фото: первый снег и заморозки. Синоптик предупредила о непогоде в выходные (facebook.com/tala.didenko)

Киев

В субботу, 7 октября, ожидается облачная погода с локальным небольшим дождем и сильным юго-западным ветром. Температура составит около +17 градусов.

В воскресенье, 8-го октября, ночью и утром предполагается сильный дождь. Днем осадки прекратятся, впрочем, будет сильный ветер. Похолодает до +12+13 градусов.

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