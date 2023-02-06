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В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты законов от 6 февраля 8419 и 8420.

Согласно проектам, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней после 19 февраля.

Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения. После этого Рада продлила военное положение на 30 дней, а затем еще на 30 дней. - до 25 мая.

Затем военно положение продляли на 90 дней - до 23 августа, до 21 ноября и до 19 февраля 2023 года.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

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Владимир Зеленскиймобилизация в Украине