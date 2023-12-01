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В Украине продолжат программу поддержки семей в прифронтовых районах: какие выплаты

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине продолжат совместную с ЮНИСЕФ (Детских фонд Организации Объединенных Наций) программу денежной помощи многодетным семьям, проживающих в прифронтовых районах. Выплаты предназначены для взрослых и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров 1 декабря.

"Вместе с ЮНИСЕФ мы продолжаем программу поддержки украинских семей", - рассказал чиновник.

Глава правительства уточнил, что речь идет о выплатах малообеспеченных многодетных семей в восьми прифронтовых районах Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

"Такие семьи смогут в течение трех месяцев получать по 3600 грн. на взрослого и 6600 грн. на ребенка", - заявил Шмыгаль.

Также премьер выразил благодарность международным партнерам Украины "за помощь в реализации этой важной программы".

Помощь украинским семьям от ЮНИСЕФ

После начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины ЮНИСЕФ начал в нашей стране масштабную программу гуманитарной поддержки "Совместно" ("Спільно"), которая обеспечивает детей и их семьи социальными услугами и защитой.

В рамках программы приоритетная денежная помощь от ЮНИСЕФ предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей, а также семьям, воспитывающим по крайней мере одного ребенка с инвалидностью. 

Напомним, что еще летом прошлого года ЮНИСЕФ расширил помощь для граждан Украины, что позволило получать социальные выплаты всем семьям с детьми, независимо от региона. В список попали две категории семей украинцев.

  • Все украинские семьи, которые воспитывают троих и более детей до 18 лет
  • Семьи, у которых есть хотя бы один ребенок с инвалидностью до 18 лет

Как подать заявку на денежную помощь

Подать заявку на начисление денежной помощи от ЮНИСЕФ можно самостоятельно на сайте register.unicef.org - это единственный сайт для оформления помощи. Семьям, которые отвечают новым критериям и уже ранее подавали заявку, снова регистрироваться не нужно. Их данные будут рассмотрены.

Ранее в ноябре стало известно, что ЮНИСЕФ в 2024 году Украине выделит 450 млн долларов, которые направят на поддержку прифронтовых регионов страны.

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Денис ШмыгальвиплатиЮНИСЕФвыплаты на ребенка