В Украине приостановят плановые операции при длительных отключениях света, - Минздрав

В Украине в случае длительного отключения света приостановят плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы не перегружать медучреждения.

По ее словам, в случае блэкаута будут готовы два уровня учреждений с генераторами. К первому уровню относятся больницы, которые будут работать в случае, если отсутствует только электроснабжение. Ко второму уровню - заведения, которые продолжат работу, если не будет и централизованного водоснабжения, и отопления.

Она отметила, что оба уровня, помимо генераторов, также обеспечены и спутниковыми системами Starlink для связи и коммуникации в таких критических ситуациях.

"Понятно, что с нашей стороны даны рекомендации. И если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации, плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные операции. Так же будет законсервирована часть временно неиспользуемых помещений. Но это мы говорим о крайних случаях, о крайних ситуациях. На сегодняшний день, как вы видели, проблем не было", - добавила Карчевич.