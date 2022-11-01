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В Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян по иммиграции

Фото: в Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян по иммиграции (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

В Украине не будут рассматривать заявления россиян по оформлению иммиграции и вида на жительство в период действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, решение приостановить рассмотрение заявлений россиян по иммиграции и виду на жительство было принято правительством.

"В период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены останавливается рассмотрение территориальными органами/подразделениями Государственной миграционной службы заявлений об оформлении разрешения на иммиграцию, оформление и обмен вида на постоянное/временное жительство, поданных гражданами РФ", - написал Мельничук.

При этом он добавил, что Кабмин определил ряд категорий людей, к которым вышеперечисленные ограничения применяться не будут.

По данным Государственной миграционной службы, под нововведения не подпадают супруги и близкие родственников граждан Украины, а также лица, которые прибыли в Украину для трудоустройства.

Напомним, ранее стало известно, что иностранцы, у которых срок действия вида на жительство в Украине истек во время войны, имеют право въезжать и проживать в нашей стране.

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