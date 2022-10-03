В Украине "приземлили" иранский беспилотник Mohajer-6

В Украине военным удалось "приземлить" иранский ударный беспилотник Mohajer-6, которым оккупанты пытались атаковать Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.
"Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, несколько дней назад запущенный для координации атаки на Одессу", - говорится в сообщении.
Таким образом, Минобороны опубликовало фото для посла Ирана, который на ноту МИД Украины заявил, что его страна не поставляла беспилотники в Россию.
Этот дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства данного БПЛА приходится на 2017 год.
"Mohajer-6" имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость - 200 км/ч, продолжительность полета
12 часов. Максимальная высота полета 5400 метров.
Напомним, что 23 сентября воздушные силы сбили еще один образец иранского беспилотника. Это оказался иранский ударный дрон "Mohajer-6".
Позже Украина выгнала иранского посла из-за поставок дронов России.
Еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников , чтобы использовать их в войне против Украины. Еще позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.
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