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Дания выделит более 13 млн долларов для укрепления киберзащиты Украины

Среда 24 января 2024 15:55
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Дания выделит более 13 млн долларов для укрепления киберзащиты Украины Архивное фото: Дания выделит более 13 млн долларов на укрепление киберзащиты Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания жертвует 91 миллион датских крон (13,3 млн долларов) на проекты по поддержке развития кибербезопасности и обороны ВСУ и Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании.

"Пожертвование сделано под эгидой возглавляемой Эстонией и Люксембургом ИТ-коалиции для Украины, к которой Дания присоединилась вместе с рядом других стран", - говорится в заявлении.

Отмечается, что кибератаки являются неотъемлемой частью войны России против Украины, где РФ пытается ослабить способность Украины защитить себя с помощью кибератак.

Поэтому Дания и другие члены ИТ-коалиции вчера подписали соглашение о сотрудничестве в связи с заседанием Контактной группы по обороне Украины.

"Это пожертвование является важным вкладом в долгосрочную поддержку укрепления киберзащиты Украины. С начала вторжения Дания сделала значительный вклад в украинскую освободительную борьбу, это также касается и киберпространства", - сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Помощь Дании для Украины

Копенгаген уже предоставил украинской стороне после широкомасштабного вторжения России оборонную помощь на сумму около 2,8 миллиарда евро.

Кроме того, правительство Дании передало Украине также гуманитарную помощь на 378 миллионов евро.

Недавно правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 миллиард евро.

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