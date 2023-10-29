В Украине ускорилось прохождение ВВК, - Минздрав

Изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и военнообязанных медосмотров, а именно:

проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе - не более 4 рабочих дней;

проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;

проведение инструментальных исследований - не более 3 рабочих дней.

По словам министерства, главы областных военных администраций, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки.

Также они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры в отдельную очередь.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.

Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

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